Россиянам рассказали об ошибках в уходе за домашними животными

Некоторые хозяева не следят за здоровьем своих питомцев и не посещают ветеринара, это может стать причиной развития хронических заболеваний у животного. Любимцы не в состоянии рассказать о своих проблемах со здоровьем, поэтому их владельцы должны тщательно следить за изменениями поведения и ранами домашних животных, пишет «Газета.Ru».

Зачастую россияне не вакцинируют домашних животных, хотя это одно из главных правил ухода за ними. Прививки помогут уберечь питомца от неприятных болезней. Кошек, например, от бешенства, чумы кошек, вирусного ринотрахеита, а собак — от бешенства, лептоспироза и других заболеваний, — пишет издание.

Также хозяева не уделяют достаточного внимания выбору корма для питомцев, покупая только то, что видят на прилавках магазинов. Животные испытывают дискомфорт, если не получают достаточно витаминов и других питательных веществ из пищи.

Россиянам также порекомендовали стерилизовать питомцев, если хозяин не готов заботиться о потомстве. По данным СМИ, эта процедура является абсолютно безопасной и никак не влияет на характер животного. Более того, она помогает предотвратить некоторые заболевания, которые проявляются у животного в пожилом возрасте.

Ранее стало известно, что такие комнатные растения, как герань, диффенбахия, аспарагус, азалия и олеандр могут навредить домашнему животному или даже привести к его смерти. Дело в том, что питомцы не понимают, что эти растения ядовитые.