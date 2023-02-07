Россиянам рассказали о лучшем способе приготовления мяса Диетолог Гинзбург: тушеное мясо со специями является наименее вредным для здоровья

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Наименее вредным для здоровья является тушеное мясо, рассказал «Москве 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, при жарке в нем всегда образуются канцерогенные соединения, которые способны вызывать опухоли. Также эксперт посоветовал добавлять к мясу восточные специи, которые делают пищу более полезной, помогая сдерживать возрастные изменения.

Мясо лучше тушить, а не жарить. При жарке мяса всегда образуется больше так называемых канцерогенных соединений, которые вызывают опухоль <...>. Восточные специи очень хорошо помогают задерживать возрастные процессы, возрастные изменения, в том числе они защищают нас от развития опухолей. Применение специй делает нашу пищу более полезной, — отметил Гинзбург.

Диетолог подчеркнул, что мясо в целом является вредной пищей, поэтому есть его нужно как можно реже. Заменить его врач предложил птицей или морской рыбой.

Врач-терапевт Химкинской областной больницы Ольга Чиркова ранее рассказала, что существуют заболевания, при которых организм не справляется с переработкой мяса. Употребление его в пищу вызывает тошноту, отрыжку, тяжесть в животе, и человек инстинктивно начинает испытывать отвращение к мясным продуктам, негативно реагируя даже на запах. Самым грозным заболеванием, имеющим такой симптом, является рак.