Терапевт назвала заболевания, при которых не хочется есть мясо Терапевт Чиркова: отвращение к мясу может быть признаком рака или депрессии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Существует ряд заболеваний при которых организм не справляется с переработкой мяса, для переваривания которого необходимы большое количество энергии и хорошая работа ферментативной системы, рассказала в беседе с NEWS.ru заведующая центром общественного питания Химкинской областной больницы, врач-терапевт Ольга Чиркова. В таких случаях животный белок надолго остается в желудке, происходят гнилостные процессы, вызывающие тошноту, отрыжку, тяжесть в животе. Человек инстинктивно начинает испытывать отвращение к мясным продуктам, негативно реагируя даже на их запах.

Самым грозным заболеванием, имеющим такой симптом, является рак, прежде всего, желудка. На поздних стадия это может проявляться при любых локализациях, — сказала специалист.

Нежелание есть мясо встречается при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени. Кроме того, оно может сопровождать клиническую депрессию и сильный стресс.

Неприятие мяса также возможно во время беременности. В данном случае это свидетельствует о токсикозе или непереносимости животного протеина плодом.

В любом случае, если человек, который раньше с удовольствием ел мясо, не побывав на бойне начинает испытывать к этому продукту резкий негатив, необходимо срочно обратиться к врачу, — заключила врач.

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