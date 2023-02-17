Россиянам рассказали о будущем авторынка России Автодилеры в России заявили, что не планируют ввозить доступные модели из-за малой маржи

Фото: Сергей Булкин / News.ru

Россиянам не стоит ждать доступные автомобили, так как дилерам это невыгодно, рассказали NEWS.ru представители рынка. Из-за сложившихся рыночных условий, когда официальных представительств автобрендов больше нет, а диктовать цены и другие стандарты некому, автодилеры формируют собственные условия, которые выгодны автобизнесу, заявила Юлия Овчинникова, директор по развитию и инновациям «Ключавто». С ней согласен руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами Георгий Премильский, который добавил, что рынок формируют теперь исключительно дистрибьюторы.

При отсутствии официальных представительств и импортеров предложение как дистрибьюторы будем формировать только мы. Поэтому мы постараемся, чтобы не возникло избыточного предложения, поскольку нам это невыгодно, — сказал Премильский.

Маржа меньше миллиона рублей никого не интересует, поэтому машины до двух миллионов рублей в традиционном бюджетном классе никто не везет, заявил директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников. Эксперты отмечают, что российский рынок сейчас один из самых дорогих в мире, но сразу же добавляют, что «не видят возможностей для понижения цен на автомобили».

Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что завод «Москвич» планирует начать выпуск полностью российских автомобилей в 2025 году. В ведомстве уточнили, что степень локализации производства на «Москвиче» будет расти максимально быстрыми темпами, а в следующем году завод произведет порядка 50 тысяч новых автомобилей, часть из которых пойдет на обновление парка каршеринга.