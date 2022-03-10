Россиянам рассказали, когда можно перейти на летнюю резину

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На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, предусматривающий введение оборотных штрафов для IT-компаний, которые не исполняют требования закона «о приземлении». Документ внесли в нижнюю палату парламента глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский, передаёт ТАСС.

Документ содержит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Согласно им, компаниям, игнорирующим обязанности по регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора, размещению формы обратной связи, учреждению российского юридического лица или...