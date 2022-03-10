Россиянам рассказали, когда можно перейти на летнюю резину

Председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в разговоре с NEWS.ru рассказал, когда автовладельцам стоит поменять зимнюю резину на летнюю. По словам эксперта, ещё месяц можно не торопиться, в стране будут заморозки. «Переобуться» можно будет в середине апреля.
Переходить на летнюю резину стоит не раньше середины апреля. Ещё месяц точно торопиться не стоит, потому что будут заморозки. Я могу сказать, что если мы говорим о европейской части России, то здесь перепады дневных и ночных температур составляют порядка 20 градусов. А вот в районах центральных евразийских бывают вообще порядка 40 градусов. Поэтому всё зависит от климата, но точно могу сказать, что даже в южных регионах рано «переобуваться», — подчеркнул автоэксперт.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин развеял миф о необходимости прогрева двигателя автомобиля зимой. По словам эксперта, более эффективно в рабочее состояние двигатель автомобиля приведёт движение, а не прогрев на месте. Езда в спокойном режиме позволяет мотору лучше набрать рабочую температуру и быстрее прогреть салон.