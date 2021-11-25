Развеян популярный миф о необходимости прогрева автомобиля зимой

Запускать двигатель автомобиля в холодное время года следует не так, как летом. Однако некоторые представления о правильном запуске являются не более чем мифом. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По слова автоэксперта, быстрый набор оборотов двигателя сразу после включения зажигания — не лучший вариант для начала движения при минусовой температуре. Холод ограничивает работу двигателя, и в первые минуты не следует раскручивать его до высоких оборотов.

Но специально прогревать современный автомобиль перед поездкой тоже не нужно.

Все автопроизводители говорят, что машину прогревать не стоит, это написано во всех руководствах по эксплуатации современных автомобилей. Длительный простой на холостом ходу ни к чему особому не приводит. Двигатель прогревается только в движении, а разговоры, что холодное масло не имеет рабочих свойств, это миф. Все свойства у него имеются, — сказал Шапарин.

Более эффективно в рабочее состояние двигатель автомобиля приведёт движение, а не прогрев на месте. Езда в спокойном режиме позволяет мотору лучше набрать рабочую температуру и быстрее прогреть салон.

Кроме того, в движении мы не будем выбрасывать в атмосферу лишних вредных веществ и шуметь по десять минут под окнами домов. Плюс вы не будете жечь лишнее топливо во время прогрева, а сразу поедете, — объяснил Шапарин.

Ранее в МВД назвали категорию водителей, чаще всего попадающих в ДТП. Чаще в аварии попадают водители в возрасте 30-40 лет. На них приходится треть всех аварий — 27,5%. При этом наиболее тяжёлые последствия в столкновениях приходятся на водителей с наибольшим стажем. Так, коэффициент для водителей со стажем до двух лет составил 6,2, а для водителей со стажем больше 15 лет — 8,4.