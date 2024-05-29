Россиянам рассказали, как выбрать идеальный отель в Турции для всей семьи Турагент Сапронова: семейные отели в Турции нужно выбирать с детским меню

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Для семейного отдыха в Турции лучше всего подойдут отели со специальным детским меню, рассказала NEWS.ru эксперт по туризму Татьяна Сапронова. Она отметила, что в гостинице также должны быть предусмотрены развлекательные программы для ребенка. По ее словам, если планируется исключительно пляжный отпуск, то путешественникам лучше остановиться как можно ближе к морю.

Многие семейные отели предлагают разнообразные рестораны, включая детские меню и специальные зоны для маленьких детей. <...> Проверьте наличие детских бассейнов, игровых площадок и водных горок на территории, чтобы дети в отпуске не скучали и взрослым не приходилось придумывать им развлечения, — добавила Сапронова.

Собеседница подчеркнула, что отель также должен быть оборудован камерами видеонаблюдения и обеспечен охраной, медперсоналом, прачечной и нянями. Сапронова объяснила, что плюсом будет наличие стульчиков для кормления и услуг по разогреву молока.

Обращайте внимание на удобства, такие как лифты, услуги няни и прачечную, которые могут упростить жизнь в отпуске. Если вы ищете более спокойный отдых, рассмотрите отели, предлагающие спа-процедуры или занятия йогой. Для более активного отдыха выберите отели с тренажерными залами, полями для гольфа или водными видами спорта, — подытожила Сапронова.

Тревел-блогер Наталия Ансталь ранее рассказала, что хорошей российской альтернативой Норвегии может стать Алтай. Турэксперт отметила, что там сказочная природа и волшебная атмосфера. Она посоветовала посетить Алтай всем, кто туда еще ни разу не ездил.