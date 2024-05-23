«Сказочная природа»: названы три российские альтернативы Норвегии Турэксперт Ансталь: Алтай станет хорошей альтернативой Норвегии

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Хорошей российской альтернативой Норвегии может стать Алтай, заявила в разговоре с NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Турэксперт отметила, что там сказочная природа и волшебная атмосфера. Она посоветовала посетить Алтай всем, кто туда еще ни разу не ездил.

Как альтернативу Норвегии можно рассмотреть, например, Алтай. Это сказочная природа, озера, да и в целом атмосфера на Алтае волшебная, поэтому если еще не были там, то обязательно к посещению, — уточнила Ансталь.

Также альтернативой Норвегии в России является Кавказ, уверена эксперт. Она обратила внимание на величественные горы, красивую природу, добродушие местных жителей и вкусную еду. Эксперт также порекомендовала посетить Камчатку.

Можно рассмотреть Кавказ. Величественные горы, красивая природа, добродушные люди и вкусная еда. Поэтому Кавказ тоже достойная замена Норвегии. Можно слетать на Камчатку, где природа в своем первозданном виде, а заодно покушать деликатесы, — заключила Ансталь.

Эксперт ранее рассказала, что желающим отдохнуть без загранпаспорта в другой стране стоит присмотреться к Абхазии. Она отметила, что там невероятная природа и об этом говорят многие путешественники. По ее словам, Абхазия в последние годы стала очень популярным местом отдыха.