Россиянам рассказали, как сохранить отпуск при заболевании COVID-19 Аналитик Голованова: отпуск при заболевании COVID-19 можно сохранить, если взять больничный

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работник может сохранить отпуск, если накануне него заболел COVID-19 или заразился другой инфекцией, рассказала РИА Новости руководительница аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. По ее словам, достаточно оформить больничный лист, после чего предоставить его работодателю для сохранения своего права на отдых.

Статья 124 Трудового кодекса РФ предусматривает правило: если период временной нетрудоспособности совпадает с ежегодным отпуском, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок. Этот срок определяет работодатель, но с учетом пожеланий работника, — сказала Голованова.

Она добавила, что после получения листка нетрудоспособности необходимо поставить в известность о своей болезни работодателя, например, письмом на электронную почту. Таким образом сотрудник уведомит начальника о причинах отсутствия, а также даст время решить вопрос с отпуском.

Эксперт считает, что в такой ситуации есть два варианта развития событий. Первый подразумевает, что отпуск продлят на то количество дней, которые работник будет болеть, второй — что весь отпуск или его часть, совпавшую с периодом нетрудоспособности, могут перенести на другое время. Голованова подчеркнула, что работодатель не вправе отказать в продлении или переносе отпуска, если он совпал с болезнью.

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