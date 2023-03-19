Россиянам рассказали, как поддержать здоровье весной Врач Александрова: для поддержания здоровья весной нужно гулять и не злоупотреблять БАДами

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Врач-терапевт Ольга Александрова рассказала агентству ПРАЙМ, что для поддержания своего здоровья весной нужно чаще гулять, соблюдать режим сна и отдыха, а также не злоупотреблять БАДами. Эксперт добавила, что солнечный свет также способствует выработке витамина D, который отвечает за уровень серотонина в крови. Она призвала разнообразить свой рацион в этой время года для восполнения недостатка витаминов.

Почаще выходите на свежий воздух и весеннее солнце: солнечный свет помогает вырабатываться витамину D и, как следствие, серотонину. Хотя солнце еще не яркое, но уже стоит пользоваться солнцезащитным кремом, — сказала Александрова.

Она напомнила, что для выработки мелатонина и крепкого сна следует спать в полной темноте. По этой причине, считает врач, режим сна по выходным следует сдвигать не более, чем на один-два часа.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.