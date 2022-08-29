Россиянам рассказали, как обезопасить ребенка от злоумышленников Специалист по безопасности Дворянский: обезопасить ребенка помогут умные часы

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Обезопасить ребенка от злоумышленников в течение учебного года помогут гаджеты, например умные часы, убежден специалист по информационной безопасности Александр Дворянский. По его словам, благодаря им родители всегда будут в курсе, где находится их ребенок, а также с кем и на какие темы он общается в Сети, пишет «Подмосковье Сегодня».

Хороший вариант — умные часы. Вы всегда будете в курсе того, где и с кем ваш ребенок. <...> Важно, чтобы устройство всегда было заряженным. Также установите приложение по контролю за гаджетом. Оно позволит вам знать, какими ресурсами пользуется ваш ребенок, с кем, когда и на какие темы общается, — пояснил Дворянский.

Специалист по IT Алексей Курочкин заявил, что подобные гаджеты уязвимы для мошенников, поэтому лучше всего приобрести GPS-трекер. Он отметил, что это устройство очень компактное и доступное по цене. Маячок можно положить в карман или вшить в одежду, а благодаря незаметности, его не сможет обезвредить злоумышленник, заключил эксперт.

Кандидат психологических наук Светлана Колосова ранее объяснила, как правильно настроить детей на учебный год. По ее словам, это нужно делать спокойно и ни в коем случае не вселять чувство страха. Кроме того, не нужно пугать ребенка школой, допускать агрессивное поведение в его адрес, возбуждать негативные эмоции, говоря, что за лето он разленился.