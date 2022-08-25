Родителям объяснили, как правильно настроить ребенка на учебный год Психолог Колосова: родителям не стоит вселять детям страх перед учебным годом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Родителям очень важно настроить своих детей на новый учебный год, это нужно делать спокойно и ни в коем случае не вселять чувство страха, заявила в беседе с NEWS.ru кандидат психологических наук Светлана Колосова. По ее словам, не нужно пугать ребенка школой, допускать агрессивное поведение в его адрес, возбуждать негативные эмоции, говоря, что за лето он разленился. Как отметила психолог, необходимо настраивать своих детей так, чтобы они с удовольствием шли на занятия, будь то детский сад, школа или университет.

Нужно говорить: у тебя все получится, мы тебя поддержим, ты можешь ошибаться, для этого и существует обучение, мы всегда рядом. Надо думать и начинать говорить с ребенком на те темы, которые получаются, удаются, нравятся. Главное спрашивать: а что ты ждешь от этого похода? Что тебе запомнилось в прошлом году? Как ребята готовятся к школе? — сказала Колосова.

Психолог отметила, что при помощи этих простых вопросов ребенок подготавливается к теме школы, дисциплины и предметов.

Мы чуть-чуть его сдвигаем с летнего отдыха на более конструктивную, упорядоченную жизнь, деятельность, — пояснила Колосова.

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