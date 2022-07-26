Россиянам рассказали, где дешево отдохнуть за границей в бархатный сезон Вице-президент АТОР назвал Турцию, Египет и Мальдивы самыми популярными направлениями среди россиян в бархатный сезон

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Отдых на море

Турция, Египет, ОАЭ и Мальдивы являются самыми популярными направлениями для отдыха в бархатный сезон, заявил в беседе с NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России и председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. По его словам, в ближайшее время туристические компании расширят ассортимент путевок в Таиланд и на Сейшелы. Горин посоветовал планировать поездки заранее, чтобы сэкономить на отдыхе, так как на международные авиаперелеты сейчас наблюдаются более высокие тарифы.

Дефицит авиабилетов и отсутствие достаточных предложений ближе к вылету приводит к более высоким тарифам прежде всего на международные авиаперелеты. В бархатном сезоне из международных направлений самым популярным будет Турция, в эту страну сейчас выполняется большое количество рейсов, на которые туристические компании предлагают пакетные туры. Также Египет, ОАЭ и Мальдивы, — рассказал Горин.

Он напомнил, что туристические цены динамические и зависят от спроса и предложения, а сейчас на первый план выходит транспортная составляющая. Чем ближе дата вылета, тем цены выше, пояснил Горин. Он отметил, что на данный момент за границей можно отдохнуть за 50–70 тысяч рублей, но пока сложно предсказать, останется ли средний чек таким же осенью.

Прогнозировать динамическое ценообразование не представляется возможным. В Турцию перевозки в два раза меньше, чем необходимо. В прошлом году страну посетили 4, 7 млн россиян, в этом году — максимум 3–3,5 млн. Это в два раза меньше, чем спрос. Так было бы 6 млн, если бы не ограничения на перевозки, — добавил Горин.

Ранее сообщалось, что Бангкок планирует к зиме возобновить прямое авиасообщение с Россией. Наряду с этим в Таиланде обсуждается введение в оборот карт платежной системы «Мир». В данный момент зимняя программа в Таиланд заявлена в расписании лишь у авиакомпании «Аэрофлот». Планируются ежедневные вылеты на аэробусах А330 из Москвы на Пхукет с 30 октября. Продажа билетов пока не открыта.