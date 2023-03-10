Россиянам рассказали, что обязательно должно быть в дачной аптечке Глава Союза дачников Московской области: в загородной аптечке необходимы препараты для сердца и от аллергии

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Аптечка в загородном доме обязательно должна включать препараты от аллергии, сердечные капли на случай солнечного удара, а также средства для обработки небольших порезов и ожогов, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Собеседник отметил, что при выборе медикаментов необходимо учитывать состав семьи — возраст, хронические заболевания и так далее.

В зависимости от состава семьи, возраста, хронических заболеваний, особенностей здоровья аптечка у всех дачников разная. Однако есть обязательные препараты в аптечке для дачи: от аллергии, небольших травм — порезов или ожогов, а также сердечные капли на случай солнечного удара. Самые частые проблемы на даче — порезался, поранился, обжегся у костра, упал с велосипеда. Даже незначительные раны могут быть крайне опасны, если начнется заражение, — добавил Чаплин.

По его словам, в дачную аптечку стоит положить йод, перекись водорода, спиртовые салфетки, лейкопластыри, бинты, вату и жгуты. Кроме того, подчеркнул Чаплин, на приусадебном участке нередко люди «травятся» немытыми фруктами, поэтому за городом всегда должны быть под рукой активированный уголь и солевые растворы, чтобы не допустить обезвоживания. Также на случай укусов всегда нужно иметь при себе антигистаминные препараты, кремы, мази, гели и настойку календулы, которую можно сделать самим.

Чаплин отметил, что также нужны градусник, жаропонижающие, обезболивающие и противовирусные препараты.

Ранее агроном Маргарита Васильева заявила, что метод самостоятельной заготовки семян для рассады уже устарел, поэтому дачникам лучше отказаться от него и обратить внимание на современные гибридные семена из магазина. Эксперт объяснила, что гибридные семена приносят больше урожая, а растения оказываются более устойчивыми к различным природным условиям.