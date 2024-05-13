Россиянам раскрыли, как просыпаться по первому будильнику Эксперт по тайм-менеджменту Рыбина: после первого будильника нужно сразу встать

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Чтобы просыпаться после первого будильника, нужно сразу встать и открыть окно, рассказала «Москве 24» специалист по тайм-менеджменту Мария Рыбина. По ее словам, также важно соблюдать режим сна, чтобы было проще просыпаться.

Если вы хотите вставать с первым звонком будильника, то главное правило — ложитесь спать пораньше. Так вы сможете выровнять себе цикл. И соответственно, начнете просыпаться раньше, — объяснила специалист.

Эксперт отметила, что нужно также соблюдать режим не только в будни, поскольку многие отсыпаются за всю неделю на выходных и тем самым сбивают свой цикл сна. После такой рассинхронизации рабочие дни будут восприниматься как фактор стресса.

Также, после первого будильника нужно встать и заняться утренней зарядкой, чтобы запустить процессы в организме, добавила Рыбина. Кроме того, можно выработать привычку заниматься чем-то бодрящим с утра, например выходить на улицу или заниматься ЛФК, подытожила специалист.

Ранее эндокринолог Роман Терушкин рассказал, что к опасным симптомам бессонницы относятся пробуждения среди ночи, ранний подъем и сложности с засыпаниями. По его словам, если такие симптомы преследуют несколько месяцев, то с проблемой вряд ли получится справиться самостоятельно.