Названы опасные симптомы бессонницы Эндокринолог Терушкин: пробуждения среди ночи говорят о хронической бессоннице

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К опасным симптомам бессонницы относятся пробуждения среди ночи, ранний подъем и сложности с засыпаниями, рассказал «Вечерней Москве» эндокринолог Роман Терушкин. По его словам, если такие симптомы преследуют несколько месяцев, то с проблемой вряд ли получится справиться самостоятельно.

Врач отметил: когда человек не может заснуть в течение 20 минут, это указывает на хроническую бессонницу. Подъем раньше времени и пробуждения среди ночи, например, ради похода в туалет или к холодильнику, также говорят о том, что лучше обратиться за помощью к специалисту.

Если такие ситуации повторяются 3–4 раза в неделю в течение трех месяцев, пора обратиться за профессиональной помощью. Скорее всего, это означает, что из-за хронического стресса организм настолько истощился, выделяя бесконечное количество кортизола, что сбились циркадные ритмы. А это уже одними медитациями и успокаивающими травяными чаями не поправишь, — объяснил эндокринолог.

Специалист напомнил, что при недостатке сна могут начать развиваться болезни Паркинсона и Альцгеймера, ухудшается память и падает иммунитет.

Ранее стало известно, к какому опасному заболеванию может привести недосып. По данным журнала JAMA Network Open, сон менее шести часов в сутки может спровоцировать развитие диабета 2-го типа.