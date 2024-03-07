Стало известно, к какому опасному заболеванию может привести недосып JAMA Network Open: сон менее шести часов в день может привести к диабету

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Сон менее шести часов в сутки может спровоцировать развитие диабета 2 типа, сообщает журнал JAMA Network Open со ссылкой на исследование. В то же время ученым удалось выяснить, что здоровые привычки в питании снижают этот риск. При этом остается неясным, можно ли избежать диабета, имея недосып, но питаясь правильно.

Предыдущие исследования показали, что (недостаточный ежедневный отдых) увеличивает риск развития диабета 2 типа, в то время как здоровые диетические привычки, такие как регулярное употребление фруктов и овощей, могут снизить риск, — рассказала автор исследования доктор Диана Нога.

Журнал уточнил, что в исследовании приняли участие свыше 247 тысяч человек. У почти 8 тысяч из них был диагностирован диабет 2 типа. Ученые установили, что вероятность развития заболевания была почти в два раза выше среди тех, кто недосыпал.

Ранее диетолог Наталья Денисова рассказала, что при болезнях сердца и диабете стоит добавить в рацион грейпфруты. Специалист подчеркнула, что вещество нарингенин, которое содержится во фрукте, помогает выводить из организма избыток холестерина. Кроме того, он имеет такие же свойства, как и препараты, предназначенные для лечения диабета.