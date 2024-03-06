Назван фрукт, который стоит включить в рацион сердечникам и диабетикам Врач Денисова: при диабете и болезнях сердца нужно есть грейпфруты

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При болезнях сердца и диабете стоит добавить в рацион грейпфруты, порекомендовала врач-диетолог Наталья Денисова. В беседе с aif.ru специалист подчеркнула, что вещество нарингенин, которое содержится во фрукте, помогает выводить из организма избыток холестерина. Кроме того, он имеет такие же свойства, как и препараты, предназначенные для лечения диабета.

Нарингенин, действительно, помогает выводить из организма избыток холестерина. Кроме того, нарингенин помогает при диабете. В Израиле провели исследования, которые показали, что нарингенин действует практически так же, как и препараты для лечения сахарного диабета второго типа, — пояснила врач.

Чтобы получить пользу от грейпфрута, не следует очищать белые перегородки, которые придают плоду горечь. Именно в них содержится нарингенин. Денисова уточнила, что фрукт полезен для сердечников благодаря калию, который нормализует давление и ритм сердца, и антиоксидантам, препятствующим появлению микровоспалений в сосудах.

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