Названы угрожающие последствия употребления белого хлеба Диетолог Гинзбург: белый хлеб в рационе может привести к гипертонии и подагре

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Употребление белого хлеба в пищу может привести к хроническим заболеваниям, таким как атеросклероз, подагра и сахарный диабет, рассказал в эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он пояснил, что в процессе приготовления этого продукта обработанная пшеничная мука лишается почти всех пищевых волокон. В итоге растет гликемический индекс продукта.

<...> Крахмал из белого хлеба довольно быстро расщепляется на глюкозу, которая очень быстро всасывается, в результате повышается уровень сахара в крови и возникает неприятная метаболическая реакция. Она приводит к развитию метаболического синдрома. Это болезни современного образа жизни — гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, опухоли ряда локализаций, подагра, — сказал Гинзбург.

Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева рассказала, что употребление в пожилом возрасте красного мяса и жирных молочных продуктов, особенно сыра, может привести к проблемам со здоровьем. Как пояснила специалист, мясная гастрономия повышает риск рака кишечника, желудка, репродуктивной системы и мочевого пузыря. Помимо этого, в красном мясе много жира, холестерина и соли, все это может вызвать у пожилых ожирение, гипертонию и диабет.

Кроме того, Михалева рекомендовала пожилым уменьшить употребление соли, кондитерских изделий и белого хлеба, включая булочки. По ее словам, злоупотребление хлебобулочными изделиями из муки высшего сорта, а также промышленной выпечкой грозит развитием ожирения и сахарного диабета 2-го типа.