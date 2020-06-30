Россиянам предложили бронировать поездки за границу на 2021 год

https://static.news.ru/photo/0dfbb652-baec-11ea-8c79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение Евросоюза не включать РФ в список стран, для которых с 1 июля будут открыты границы, не окажет существенного влияния на туристическую. Такое мнение высказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Это, по её словам, объясняется тем, что закрытой остаётся, прежде всего, российская граница.

Туроператоры и путешественники пусть вынужденно, но переориентируются на отдых внутри страны. Тем временем турфирмы, которые специализируются на зарубежном направлении, предлагают бронировать путёвки на 2021 год по ценам 2020-го, а сейчас — выбирать отдых в России.

При этом некоторые страны заблаговременно открывают визовые центры в РФ, передаёт РИА Новости. Так, 19 июня в Калининграде открылся объединённый центр, в котором можно получить разрешение на въезд в Литву. 29 июня в Москве начал работу визовый центр Греции, со 2 июля он планирует начать принимать документы и в Новороссийске, а консульство возобновило приём еще 8 июня.

С 6 июля в Калининграде вновь откроется визовый центр Польши. Правда, документы он пока что будет принимать не у туристов: допустимые цели для получения разрешения на въезд — учёба и работа.

Впрочем, туроператоры не торопятся подавать документы своих клиентов, даже тех, кто надеется отправиться в путешествие в августе или сентябре. В компаниях признают, что как понимания о том, когда откроются границы России и пустят ли россиян в Европу, до сих пор нет. При этом, согласно изменениям в визовый кодекс Шенгена, которые вступили в силу в феврале 2020 года, обращаться за документами на въезд можно за полгода до планируемого путешествия.

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз не включил Россию, США и Бразилию в список для открытия границ. Государства лидируют в топ-3 по числу выявленных случаев заражения.

По данным Совета стран ЕС, ограничения будут сняты для резидентов Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая по принципу взаимности. Впрочем, перечень может быть изменён: его планируют пересматривать каждые две недели.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские страны пока не рассматривают возможность открытия границ для российских граждан, так как исходят из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в РФ. Он также признался, что пока не знает, когда откроются российские границы, закрытые из-за пандемии COVID-19.