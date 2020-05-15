Евросоюз не включил Россию и США в список для открытия границ

https://static.news.ru/photo/e8c9dd88-badb-11ea-93e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Евросоюз утвердил перечень стран, для которых он открывает свои границы. В список не вошли США, Бразилия и Россия из-за эпидемиологической ситуации в этих странах.

Согласно документу, с 1 июля на территорию ЕС и Шенгенской зоны могут приехать жители Австралии, Алжира, Грузии, Канады, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи и Японии. Всего 14 стран. Китай может стать 15-й страной, если подтвердит готовность со своей стороны открыть границы для граждан ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совет ЕС.

При выработке критериев для стран, которые вошли в этот список, послы Евросоюза учитывали ключевое условие — имеется ли в стране запрет на въезд гражданам из европейских стран. Ожидается, что список будет обновляться каждые 14 дней с добавлением новых стран либо исключением прежних.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что европейские страны пока не рассматривают возможность открытия границ для российских граждан, так как исходят из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в РФ. Это касается США и Бразилии, которые входят в топ-3 стран по числу выявленных случаев заражения.

Он также заявил, что пока не знает, когда откроются российские границы, закрытые из-за пандемии нового коронавируса. По его словам, возвращение к обычной жизни происходит постепенно. Кроме того, дипломат прокомментировал попытки россиян выехать за границу через территорию Белоруссии. По его словам, правительство не может «запретить людям пользоваться этой возможностью», однако при принятии подобных решений нужно пользоваться здравым смыслом, писал NEWS.ru.