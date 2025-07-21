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21 июля 2025 в 10:39

Россиянам перечислили главные ошибки при мытье малины

Технолог Суслянок предостерег от мытья малины под сильным напором горячей воды

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При мытье малины люди нередко используют сильный напор воды, который может повредить структуру продукта, заявил LIFE.ru технолог Георгий Суслянок. К потере формы и целостности приводит и замачивание ягод в жидкости. Еще одной частой ошибкой является мытье малины в горячей воде.

Высокая температура может вызвать размягчение ягод. Кроме того, ягоды следует аккуратно перекладывать или пересыпать, чтобы избежать повреждений, — предупредил Суслянок.

После мытья малина сохраняет свежесть не более двух-трех дней, уточнил эксперт. Плотные ягоды подходят для заготовок варенья или джема, мягкие же — лучше употребить сразу.

Гастроэнтеролог Юлия Сластен ранее заявила, что людям с сахарным диабетом второго типа, проблемами с ЖКТ и хроническими заболеваниями следует ограничить употребление арбузов. Аналогично и с дыней.

малина
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продукты
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