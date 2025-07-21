Россиянам перечислили главные ошибки при мытье малины

При мытье малины люди нередко используют сильный напор воды, который может повредить структуру продукта, заявил LIFE.ru технолог Георгий Суслянок. К потере формы и целостности приводит и замачивание ягод в жидкости. Еще одной частой ошибкой является мытье малины в горячей воде.
Высокая температура может вызвать размягчение ягод. Кроме того, ягоды следует аккуратно перекладывать или пересыпать, чтобы избежать повреждений, — предупредил Суслянок.
После мытья малина сохраняет свежесть не более двух-трех дней, уточнил эксперт. Плотные ягоды подходят для заготовок варенья или джема, мягкие же — лучше употребить сразу.
Гастроэнтеролог Юлия Сластен ранее заявила, что людям с сахарным диабетом второго типа, проблемами с ЖКТ и хроническими заболеваниями следует ограничить употребление арбузов. Аналогично и с дыней.