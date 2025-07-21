Россиянам перечислили главные ошибки при мытье малины Технолог Суслянок предостерег от мытья малины под сильным напором горячей воды

При мытье малины люди нередко используют сильный напор воды, который может повредить структуру продукта, заявил LIFE.ru технолог Георгий Суслянок. К потере формы и целостности приводит и замачивание ягод в жидкости. Еще одной частой ошибкой является мытье малины в горячей воде.

Высокая температура может вызвать размягчение ягод. Кроме того, ягоды следует аккуратно перекладывать или пересыпать, чтобы избежать повреждений, — предупредил Суслянок.

После мытья малина сохраняет свежесть не более двух-трех дней, уточнил эксперт. Плотные ягоды подходят для заготовок варенья или джема, мягкие же — лучше употребить сразу.

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