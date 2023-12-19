Россиянам объяснили, почему нельзя есть перед сном Врач Степанов рекомендовал не есть перед сном из-за замедления пищеварения

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Употребление пищи перед сном приводит к изменению артериального давления и микрофлоры кишечника, а также повышает риск развития сахарного диабета, заявил в беседе с NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, патофизиолог Сергей Степанов. Он рекомендовал принимать пищу не менее чем за четыре часа до сна.

Последний прием еды должен быть не менее чем за четыре часа до сна. Во время сна происходит наиболее полный отдых всего организма, замедляются все процессы, в том числе пищеварение. Поэтому есть перед сном нельзя, так как это приводит к нарушению пищеварения, — сказал он.

Перед сном будет полезным недолго прогуляться на свежем воздухе, продолжил врач. По его словам, такие прогулки способствуют более быстрому и легкому засыпанию. Степанов крайне не рекомендует употреблять перед сном крепкий чай, кофе, шоколад и другие вещества, возбуждающие нервную систему.

Ранее руководитель Центра комплементарной медицины Геннадий Данильченко рассказал, что употребление творога утром не дает никакого эффекта. По его словам, кальциевый обмен запускается только в ночное время, поэтому логично употреблять этот продукт на ужин. Врач посоветовал начинать утро со стакана теплой воды, что поможет запустить работу желудочно-кишечного тракта.