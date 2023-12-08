Россиянам объяснили, как распознать тяжелую форму кариеса Врач Лосев: тяжелую форму кариеса можно распознать по простреливающей боли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тяжелую форму кариеса можно распознать по самопроизвольной и простреливающей боли, заявил NEWS.ru стоматолог Владимир Лосев. По его словам, она может проистекать не из области одного зуба, а разливаться по всей стороне челюсти или отдавать в другую челюсть.

При более тяжелой форме кариеса это может быть боль самопроизвольная, простреливающая, иррадиирующая. Иногда может казаться, что боль идет не оттуда, где находится собственно причинный зуб. Бывает, что боль разливается не в области одного зуба, а например, по всей стороне челюсти или даже отдает в другую челюсть, — сказал Лосев.

Он отметил, что боль при кариесе может возникать в ответ на различные раздражители, как на температурные (холодное-горячее), так и на пищевые (кислое-сладкое). Для диагностики кариозных полостей используется рентген или методика электроодонтодиагностики (ЭОД), добавил врач.

Ранее главный стоматолог Западного военного округа подполковник медицинской службы Антон Лузик заявил, что родителям нужно следить, чтобы их ребенок чистил зубы минимум два раза в день щеткой с пастой и зубной нитью. Это поможет защитить его зубы от кариеса. Он добавил, что детям нужно вместо булок давать больше жевать твердой пищи, например, моркови и яблок.

Лузик также рекомендовал водить ребенка дважды в год на профилактический осмотр к стоматологу. Кроме того, необходимо отучать детей есть конфеты на палочке, а также грызть карандаши и ручки. Долгое нахождение предмета во рту со временем деформирует зубной ряд, считает врач.