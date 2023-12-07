Родителям дали советы, как уберечь детей от кариеса Стоматолог Лузик: для защиты от кариеса нужно давать детям жевать твердую пищу

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Чтобы уберечь ребенка от кариеса, нужно следить, чтобы он чистил зубы минимум два раза в день щеткой с пастой и зубной нитью, рассказал aif.ru главный стоматолог Западного военного округа подполковник медицинской службы Антон Лузик. По его словам, детям нужно вместо булок давать больше жевать твердой пищи, например, моркови и яблок.

В дополнение к чистке использовать ополаскиватель, а также ирригатор (аппарат для вымывания остатков пищи из межзубных промежутков). Чтобы ребенок полоскал зубы положенные 30–40 секунд, можно включать ему короткие песенки: полощи, пока она длится. Кстати, первый куплет гимна России тоже по длительности то, что нужно, — посоветовал специалист.

Лузик также рекомендовал водить ребенка дважды в год на профилактический осмотр к стоматологу. Кроме того, необходимо отучать детей есть конфеты на палочке, а также грызть карандаши и ручки. Долгое нахождение предмета во рту со временем деформирует зубной ряд, добавил он.

Врач-стоматолог Алексей Антипенко ранее рассказал, что самыми распространенными ошибками при чистке зубов являются неправильный выбор щетки, спешка и игнорирование зубных нитей. Он посоветовал выбирать щетки средней жесткости. Кроме того, на гигиену полости рта нужно выделять не менее трех минут, иначе на зубах останутся налет, частички пищи и бактерии.