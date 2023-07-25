Стоматолог перечислил основные ошибки при чистке зубов Стоматолог Антипенко назвал неподходящую щетку и спешку частыми ошибками при чистке зубов

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Наиболее распространенными ошибками при чистке зубов являются неправильный выбор щетки, спешка, игнорирование зубных нитей, а также злоупотребление ополаскивателем с хлоргексидином, рассказал в беседе с «Москвой 24» врач-стоматолог Алексей Антипенко. По его словам, лучшим выбором является щетка средней жесткости.

Мягкая щетка обычно предназначена для людей с воспалительными заболеваниями десен и пародонтом. Она очень эластичная и не в состоянии убрать ни мягкий, ни плотный налет, ни тем более камень. Жесткая щетка, наоборот, повреждает десну, из-за чего со временем возможно истирание шеек и оголение корней зубов. Поэтому средняя щетка — лучший выбор, — подчеркнул врач.

Он также порекомендовал выделять на гигиену полости рта не менее трех минут, иначе на зубах останутся налет, частички пищи и бактерии. Кроме того, распространенной ошибкой является отсутствие внимания к задним зубам, что в корне неправильно, так как на них из-за анатомических особенностей есть много бороздок-фиссур и ямочек, в которых могут скапливаться остатки пищи. Как объяснил стоматолог, рано или поздно в таких естественных углублениях, которые не очищаются, появляются кариозные поражения.

Еще одной частой ошибкой специалист назвал игнорирование зубных нитей. А людям с винирами, имплантами, брекетами и коронками он посоветовал использовать специальный ирригатор для качественной очистки зубов. Что касается ополаскивателя, то если в его составе есть хлоргексидин, пользоваться им можно не более десяти дней.

У нас микрофлора в полости рта находится в состоянии равновесия. Когда мы одни микробы подавили антисептиком, начинают активизироваться другие. В этом случае человек рискует получить такие неожиданные заболевания, как, например, кандидоз полости рта, — предупредил Антипенко.

Ранее хирург-стоматолог Надежда Патлатая рассказала, что зубную щетку лучше покупать небольшого размера и удобную для эффективного очищения всех областей полости рта. Медик добавила, что мягкие щетки подойдут детям, так как у них формируется эмаль, а также взрослым и пожилым с пародонтитом и пародонтозом.