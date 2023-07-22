Стоматолог рассказала, как правильно выбрать зубную щетку Стоматолог Патлатая: зубную щетку лучше покупать мягкую или средней жесткости

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Зубную щетку лучше покупать достаточно маленькую и удобную для эффективного очищения всех областей полости рта, рассказала NEWS.ru хирург-стоматолог Надежда Патлатая. Медик добавила, что мягкие щетки подойдут детям, так как у них формируется эмаль, а также взрослым и пожилым с пародонтитом и пародонтозом. Для всех остальных лучший выбор — средняя жесткость щетины.

Щетка должна быть достаточно маленькой и удобной, чтобы легко достигать всех областей полости рта. Форма головки щетки должна быть такой, чтобы она могла достичь задних зубов и труднодоступных мест. Мягкие щетки необходимы только детям, у которых только формируется зубная эмаль, и взрослым, а также пожилым, с пародонтитом и пародонтозом, чтобы не травмировать десны. Остальным подойдут щетки средней жесткости, — подчеркнула собеседница.

Врач отметила, что жесткие щетки используются редко, в основном для чистки зубных протезов. По ее словам, менять щетки лучше каждые два месяца: если делать это реже, то изделие становится источником болезнетворных микробов.

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