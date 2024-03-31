Россиянам объяснили, как правильно использовать QR-код на выписках из ЕГРН Депутат Гаврилов: QR-код на выписках из ЕГРН позволяет проверить их подлинность

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QR-коды, имеющиеся на выписках из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), являются цифровым инструментом для проверки подлинности документа, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, такой код помогает гражданам уберечь себя от мошеннических действий при проведении сделок с недвижимостью.

QR-код Росреестра — цифровой инструмент, который помогает проверить подлинность выписки из ЕГРН. Данный сервис позволяет обезопасить граждан от мошеннических действий при проведении сделок с недвижимостью. Убедиться в достоверности содержащейся в выписке из ЕГРН информации граждане могут с помощью QR-кода, размещенного на всех предоставляемых выписках, — сказал Гаврилов.

Он подчеркнул, что при совершении сделок с недвижимостью крайне важно убедиться в достоверности получаемой информации. При сканировании QR-кода на выписке из ЕГРН гражданам открывается официальный сайт Росреестра. По словам Гаврилова, на нем они могут подтвердить или опровергнуть подлинность сведений, если выписка была фальсифицирована.

Необходимость проверки выписки возникла из-за действий мошенников, создающих сайты-двойники и мобильные приложения. В выписке о недвижимости, полученной не собственником, не отражаются персональные данные правообладателя, — объяснил эксперт.

Гаврилов добавил, что для проверки достоверности сведений о недвижимости существует еще один цифровой инструмент. Если продавец прислал выписку из ЕГРН в электронном виде, проверить ее подлинность можно с помощью сервиса «Проверка электронного документа».

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что любой план перепланировки квартиры необходимо согласовать в Росреестре. Там произведут необходимые изменения в ЕГРН. При этом любые изменения должны соответствовать требованиям безопасности.