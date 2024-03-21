Россиянам объяснили, как не переплачивать за электричество на даче Депутат Чаплин: дачи в черте города не попадают под действие сельских тарифов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Сельский тариф» на электроэнергию применяется только к дачам, расположенным в границах села, деревни или поселка, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что понятия «рядом» или «около» в данном случае не имеют юридической силы.

Чтобы в отношении садового дома применялся «сельский тариф» с коэффициентом 0,7, участок должен входить в границы села, деревни, поселка и т.д. Объект должен иметь признак в ЕГРН «жилой дом» или «жилое строение». Населенный пункт в структуре адреса указывается только в том случае, если объект адресации входит в границы населенного пункта. При этом слова «около», «рядом», «вблизи» в адресе не используются, — добавил Чаплин.

Собеседник добавил, что так как большинство СНТ не находятся в границах сельских населенных пунктов, добиться применения сельского тарифа сложно. По его словам, тариф бывает одноставочным (24 часа в сутки одна и та же стоимость кВт/ч), двухставочным (день/ночь с 23 часов до 7 часов утра) и трехставочным (ночь/пик/полупик: ночь с 23 часов до 7 часов, пик с 7 утра до 10 утра и с 17 часов до 21 часа, полупик дневное время).

Тип применяемого тарифа выбирается самим абонентом исходя из применяемого оборудования (как сэкономить: ночью стирать, включать посудомойку, котел отопительный. А это не всем подходит. На практике группы тарифов от региона к региону отличаются незначительно. Каждый абонент может подобрать себе тариф в соответствии со своими потребностями, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал, что при покупке недостроенного дачного дома необходимо выяснить причину простаивания работ. По его словам, если пауза продолжается свыше двух лет, то, вероятно, объект стал неликвидным.