https://static.news.ru/photo/d2475032-4280-11ea-aa32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне могут не опасаться заражения новым коронавирусом через продукты из юго-восточной Азии, заявил замруководителя управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Владимир Менякин.

По его словам, в России не употребляют мясо животных, которое принято есть в Китае.

Здесь нет угрозы в части ветеринарного надзора, потому что мясо таких животных, которые, предположительно, могут являться источником коронавируса, в Россию из стран юго- восточной Азии не ввозится, — цитирует Менякина ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперт центра по контролю и профилактике заболеваний китайского города Фучжоу Чжэн Сяоянь прокомментировал информацию о том, что коронавирус может передаваться человеку через банкноты, которые он держал в своих руках. По словам медика, в действительности такая вероятность очень мала.