Россиянам рассказали, почему поганку можно спутать с шампиньоном Эксперт «Мособллеса» Захаров: «юную» бледную поганку можно принять за шампиньон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В средней полосе России растут ядовитые грибы, которые не только нельзя есть, но лучше вообще к ним не прикасаться, рассказал в беседе с «Радио 1» ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров. Он уточнил, что в тройку наиболее ядовитых входят бледная поганка, которую в «юном» возрасте можно принять за шампиньон, а также ложный опенок и мухомор.

Бледная поганка ядовита от прикосновения. Не следует допускать ее попадания в корзинку, так как яд может попасть и на другие грибы.<...> Этот гриб гладкий стройный, с юбочкой на ножке. Ее сложно с чем-то спутать. Однако если поганка еще не развернула свою шляпку, то ее можно спутать с шампиньоном, — отметил эксперт.

Он уточнил, что наличие или отсутствие юбочки на грибе не является основным признаком ядовитости гриба. Так, осенний опенок имеет юбочку, а у ложного опенка, занявшего второе место в рейтинге ядовитых грибов, она отсутствует. По мнению специалиста, опасность ложных опят таится не только в токсинах, но и в их внешнем виде, а именно — в сильном сходстве со съедобными грибами. Также, по словам Захарова, в тройку наиболее опасных для здоровья грибов входят мухоморы.

Красный мухомор ни с чем нельзя перепутать. Есть и белые мухоморы со светлыми шляпками, их могут путать с зонтиками, — отметил эксперт.

Он напомнил, что знания приходят с опытом, и призвал начинающих грибников отправляться в лес со знающим человеком, который поможет однозначно идентифицировать грибы.

Несмотря на то что в Сети много справочников и фотографий, все-таки настоящий гриб в лесу — это не картинка, для понимания нужен опыт, — резюмировал инженер «Мособллеса».

Ранее глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что отличить русский белый трюфель от других грибов в природе просто — у них светлые наросты и слегка желтоватая кожица, покрытая коричневыми или черными мелкими пятнами. Эксперт добавил, что у трюфелей «крайне маленькая ножка, всего несколько миллиметров».