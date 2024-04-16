Россиянам назвали способы защитить персональные данные от мошенников IT-эксперт Муртазин: для онлайн-покупок лучше использовать отдельную карту

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Защитить персональные данные от мошенников можно, если не делиться ими в мессенджерах с незнакомыми людьми, заявил в беседе с NEWS.ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эксперт подчеркнул: для покупок в Сети лучше завести отдельные банковские карты.

Не отправлять свои данные кому попало в мессенджерах. Никто и никогда не просит вас отправлять ксерокопию паспорта. Это опасно в том случае, если к данным прилагается номер телефона и код, который на него приходит. Если утекли данные того же паспорта, это не так страшно. Опасно, если мошенники получили данные паспорта и доступ к телефону и кодам, которые на него пришли. В этом случае нужно беспокоиться, — добавил Муртазин.

По его словам, не стоит переходить по ссылкам на подозрительные ресурсы и указывать слишком подробную информацию о себе в соцсетях.

Ранее руководитель ремонтно-строительной компании Вероника Вершинина рассказала, как не столкнуться с мошенниками, обращаясь за услугами по ремонту. По ее словам, следует сотрудничать с проверенными фирмами. Цена услуг будет выше, чем можно найти в интернете, но обычно она соответствует реалиям рынка, отметила эксперт.

Эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Алла Храпунова сообщала, что мошенники стали использовать новую уловку для обмана россиян. По ее словам, теперь аферисты предлагают своим жертвам заработать на продвижении компаний по прокату велосипедов.