Россиянам дали советы, как не столкнуться с мошенниками при ремонте Строительный эксперт Вершинина: ремонт стоит делать через проверенные фирмы

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Чтобы не столкнуться с мошенниками, обращаться за ремонтными услугами следует в проверенные фирмы, посоветовала руководитель ремонтно-строительной компании Вероника Вершинина. В беседе с MIR24.TV эксперт отметила, что цена услуг строителей будет выше, чем можно найти в интернете, но обычно она соответствует реалиям рынка.

Я всегда советую обращаться в те фирмы, которые зарекомендовали себя годами. Да, цена данных строителей будет значительно выше цены в интернете. Потому что когда вы обращаетесь к проверенным специалистам, вам называют реальную стоимость ремонта, — пояснила эксперт.

Мошенники же будут готовы предложить цену в несколько раз меньше — ту, которую хочет услышать потенциальный клиент. Это связано с тем, что они даже не приступят к ремонту или выполнят его плохо. По словам Вершининой, заказчик рискует столкнуться с некачественной работой и дополнительными издержками. При этом он потеряет и строительные материалы, и время, а также потратит свои нервы.

Эксперт добавила, что злоумышленники часто работают в больших новостройках. Они хорошо и дешево выполняют ремонт в двух-трех квартирах и просят порекомендовать их соседям. После привлечения других жильцов они набирают кучу заказов с частичной предоплатой, а затем просто исчезают, предупредила Вершинина.

Депутат Госдумы Николай Арефьев ранее рассказал, что газовая служба в регионах приходит с проверками чуть ли не каждый месяц, хотя нормативы проверки — раз в два года. По его словам, он получает множество писем с жалобами на газовиков. Парламентарий считает, что в их действиях усматриваются признаки мошенничества.