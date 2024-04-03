Россиян предупредили о новой уловке мошенников Мошенники стали предлагать россиянам заработать на прокате велосипедов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мошенники стали использовать новую уловку для обмана россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова. По ее словам, теперь аферисты предлагают своим жертвами заработать на продвижении компаний по прокату велосипедов.

Храпунова пояснила, что схема предполагает переход по ссылке в Telegram в чат с куратором, который берет человека в оборот. При этом ссылка не всегда оказывается фишинговой или вредоносной. Жертва обмана поначалу исправно получает доход, а затем аферисты для продолжения работы требуют внести различные взносы — например, комиссии или налоги.

После таких вложений жертву вновь «ведут» и выплачивают вознаграждение один или даже пару раз, усыпляя бдительность, чтобы выудить гораздо большие суммы. И вот когда вложения достигают целевых для злоумышленников значений, возврат и выплаты зарплаты прекращаются, — рассказала эксперт.

До этого подполковник новосибирского Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Михаил Слабухо предупредил, что мошенники все чаще используют новую уловку и представляются начальником потенциальной жертвы. Он пояснил, что для этого аферисты создают аккаунт, зеркальный странице руководителя компании.