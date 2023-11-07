Россиянам назвали «простейший и забытый» способ избежать травм в спортзале Ортопед Саутин: россияне травмируются в спортзале из-за отсутствия разминки

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«Простейшим и забытым» способом избежать повреждений в спортзале является разминка, рассказал NEWS.ru травматолог-ортопед Максим Саутин. Он отметил, что разогрев перед упражнениями улучшает циркуляцию крови и повышает эластичность мягких тканей.

Простейший и забытый способ избежать повреждений в спортзале — разминка перед любой тренировкой. Необходимо увеличить приток крови и повысить эластичность мягких тканей перед упражнениями. И чем старше человек, тем важнее становится разогрев. Если мышцы не до конца расслабляются, они теряют свою эластичность, имеет меньшую сократительную способность, нагружают сухожилия, связки, — добавил Саутин.

По его словам, например, икроножные мышцы — важный амортизатором для стопы — если они перекачены или не растянуты, то увеличивается нагрузка на ахилловы сухожилия и связочный аппарат стопы. Медик подчеркнул, что из-за этого повышается вероятность тяжелой травмы и развития хронических воспалительных процессов и болями в области стопы.

Лечение в таких случаях часто бывает долгим. Поэтому крайне важно уделять внимание разминке, заминке, растяжке, рекомендуется ходить на массаж, и если есть такая возможность, выбирать специалистов, которые действительно знают свое дело и не нанесут травму во время подобных процедур, — подытожил Саутин.

Ранее Саутин назвал обязательную при хронических болях в спине процедуру. По его словам, нужно сразу делать МРТ позвоночника. Медик подчеркнул, что исследование направлено на выявление межпозвоночных грыж, вызывающих «прострелы» и в спине, и в нижних конечностях.