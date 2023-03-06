Названы причины снижения настроения в начале весны Психотерапевт Кумов связал снижение настроения в начале весны с усталостью от зимы

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Снижение настроения в начале весны связано с усталостью от длительной зимы, пояснил психотерапевт Михаил Кумов. Врач рассказал РИАМО, что зачастую у россиян формируются неоправданные ожидания при смене сезонов, так как они рассчитывают на быстрое потепление сразу же при окончании зимнего периода.

Чаще же весеннее снижение настроения или его перепады связаны с усталостью от длительной зимы и неоправданными ожиданиями по поводу скорейшего наступления весны. Многие люди ожидают улучшения своего настроения с установлением весенней теплой погоды, — пояснил специалист.

По словам врача, решающее значение зависит от того, какие события происходят в жизни человека. Погода или время года способны только усилить позитивные или негативные эмоции. Поэтому специалист рекомендует не рассчитывать на весну, а в первую очередь обращать внимание на жизненные обстоятельства, чтобы достичь хорошего настроения.

Психотерапевт советует больше радовать себя, чаще гулять и общаться с позитивными людьми. Кумов отмечает, что надо в течение дня следить, какие мысли негативно влияют на настроение. Он пояснил, что переосмысление и изменение тревожных установок может повлиять на внутреннее состояние.

Понаблюдайте за своим настроением в течение дня, за теми мыслями, которые его ухудшают. Многие люди испытывают чрезмерную тревогу. Попробуйте развеять свои опасения, оцените их критически. Часто они не соответствуют действительности, являются чрезмерными, — заключил врач.

Нарколог Игорь Лазуренко ранее предупредил об отличиях весеннего обострения от обычного подъема настроения на фоне увеличения светового дня. По словам врача, при резких перепадах эмоций в течение нескольких недель следует обратиться за помощью.