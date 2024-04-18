Россиянам назвали главные признаки финансовой пирамиды Финансист Алексеенко: главным признаком пирамиды является общение легких денег

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одним из главных признаков финансовой пирамиды является якобы гарантия быстрого и легкого обогащения, рассказала NEWS.ru финансовый эксперт Ася Алексеенко. Она отметила: подозрения должны вызвать просьбы приглашать в организацию других людей.

Недостаток прозрачности — признак пирамиды. Если компания старается скрыть информацию о своей деятельности и стратегии, стоит задуматься. Непрозрачность структуры компании. Если вы не можете понять, как распределяются деньги в компании и каким образом вы получите свою прибыль-признак пирамиды, — добавила Алексеенко.

Собеседница напомнила: не стоит доверять структурам, вынуждающих принять решение как можно быстрее. По ее словам, нельзя поддаваться уговорам и просьбам «срочно присоединиться».

Нормальные инвестиции предполагают взвешенное решение, а не моментальное. Если на вас давят, заставляют вложить большие суммы и привлечь новых участников — это пирамида. Отсутствие лицензий и разрешений — признаки пирамиды. Проверьте, имеет ли компания все необходимые лицензии и разрешения для своей деятельности. Инвестиции должны быть осознанными и основанными на реальных данных, — подытожила Алексеенко.

Ранее коммерческий директор компании SafeTech Дарья Верестникова рассказала, что мошенники предлагают жертвам отказаться от предложений оформить кредитки и выманивают коды из СМС, что дает им доступ к личным кабинетам на сайте «Госуслуги». По словам специалистов, таким образом на жертву могут оформить новый микрозаем.