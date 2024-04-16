Раскрыта схема мошенников с кредитками «Известия»: мошенники стали красть данные под предлогом отказа от спама

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники предлагают жертвам отказаться от предложений оформить кредитки и выманивают коды из СМС, что дает им доступ к личным кабинетам на сайте госуслуг, рассказала «Известиям» коммерческий директор компании SafeTech Дарья Верестникова. По словам специалистов, таким образом на жертву могут оформить новый микрозаем.

На первом этапе злоумышленники просят назвать код из СМС, чтобы якобы отказаться от спама и навязчивой информации. На деле они получают доступ к личным кабинетам россиян на «Госуслугах». Так мошенники могут узнать ключевые персональные данные, а также оформить на человека микрозаймы, сообщил изданию управляющий RTM Group Евгений Царев.

Верестникова связала популярность мошеннической схемы с маркетинговой активностью банков. Банковские работники стали чаще навязывать клиентам услуги, считает она. Куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова объяснила интерес злоумышленников к схеме, в том числе информационным фоном.

Ранее стало известно, что мошенники стали использовать новую уловку для обмана россиян. Теперь аферисты предлагают своим жертвам заработать на продвижении компаний по прокату велосипедов. Схема предполагает переход по ссылке в Telegram-чат с куратором, который берет человека в оборот.