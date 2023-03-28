Россиянам назвали две темы, портящие любое первое свидание Сексолог Миллер: обсуждение бывших и доходов превращает первое свидание в собеседование

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сексолог Александра Миллер рассказала NEWS.ru, что на первом свидании лучше не обсуждать бывших возлюбленных и доходы потенциальных избранников. В последнем случае, отметила эксперт, вопрос оказывается неприятным и для женщин, и для мужчин. По ее словам, подобные темы превращают встречу в собеседование.

Лучше не обсуждать бывших, особенно сравнивать. Как для мужчины, так и для женщины не тактично активно интересоваться доходами и превращать свидание, романтику, в собеседование. Рассказывайте о себе, о хобби, не грузите работой, не наставляйте на путь истинный. Придерживайтесь легкости в общении. Можно, но аккуратно, расспросить о семье, — подчеркнула Миллер.

Она также не рекомендовала начинать разговор на интимные темы и шутить ниже пояса, чтобы не переводить все «в фривольный разряд».

Про интим — смотря как зайдет разговор, но я не рекомендую на нормальных свиданиях, если вы хотите, чтобы они к чему-то привели серьезному. Разговоры, шуточки ниже пояса переводят беседу в фривольный разряд. Не табу, но не рекомендую, — подытожила Миллер.

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