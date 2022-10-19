Неожиданный всплеск либидо назвали поводом для обращения к психиатру Врач Шиманова: всплеск либидо - это повод не для радости, а для обращения к психиатру

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Если настроение повышается без причины и при этом усиливаются сексуальное влечение, повышается аппетит, наблюдается прилив сил и энергии и возрастает активность, это может говорить о серьезном расстройстве психике, рассказала РИАМО врач-психиатр Анастасия Шиманова. Она посоветовала в таких случаях не радоваться, а сразу же обращаться к психиатру или психотерапевту.

Со стороны может показаться, что все описанные симптомы — это благо. Ведь кто из нас не хотел бы быть деятельным, общительным, сексуально активным? Однако при гипомании такое поведение невозможно контролировать, и, соответственно, невозможно предугадать, чем оно обернется, поэтому «польза» от таких симптомов мнимая. Внезапное повышение активности, настроения, всплеск либидо — это повод не для радости, а для обращения к психиатру или психотерапевту, — пояснила врач-психиатр.

По ее словам, это может сигнализировать о наступлении гипоманиакального состояния в рамках биполярного аффективного расстройства. Медик добавила, что для гипомании характерно нарушение привычного распорядка дня и уклада жизни, фамильярное общение с теми, с кем следует держать дистанцию. Например, человек может без стука зайти на совещание к руководству и начать излагать «гениальную» идею или приехать в гости с ночевкой к малознакомому товарищу. Кроме того, по словам психиатра, в состоянии гипомании усиливаются и другие влечения, например, к еде, алкоголю, сигаретам.

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