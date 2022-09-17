Как правильно консервировать овощи и избежать отравления опасным токсином Диетолог Круглова объяснила, как правильно консервировать овощи и избежать отравления опасным токсином

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Консервированные маринованные овощи сохраняют пищевые волокна, ряд витаминов и микроэлементов, но нужно обязательно соблюдать правила их приготовления и не отходить от рецепта, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова. По ее словам, важно помнить о технологии заготовок, в первую очередь нужно обязательно обработать банку, где будут храниться овощи, и хорошо их промыть, не забыв обработать кипятком. При неправильной обработке на продуктах может появится смертельно опасный ботулинический токсин.

Если есть четкий рецепт, от него ни в коим случае нельзя отступать, даже незначительные отклонения могут впоследствии сказываться на качестве продукта, здесь мы говорим в первую очередь о микробиологической безопасности. Самый страшный вариант — ботулизм, ботулинический токсин может образовываться в консервированных продуктах, это серьезный и токсичный яд для центральной нервной системы. При получении небольшой дозы этого токсина могут быть тяжелые последствия, вплоть до летального исхода. Если мы видим банку с бомбажем, это говорит о непригодных в применении продуктах, — напомнила Круглова.

Диетолог добавила, что при незначительных изменениях во вкусе продукт лучше не использовать. Если человек сам не готовил консервированные овощи и у него возникли сомнения, лучше перестраховаться и на водяной бане в течение 15–20 минут их еще прогреть, чтобы убедиться в отсутствии токсинов. Круглова подчеркнула, что для консервирования подойдут абсолютно любые овощи, но от всего объема употребляемых в течение дня овощей хотя бы половину стоит есть в свежем виде.

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