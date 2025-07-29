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29 июля 2025 в 15:00

Россиянам дали советы, как не застрять в аэропорту из-за атак дронов

IT-эксперт Колесников: надо выбирать для вылета маленькие аэропорты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Из-за участившихся атак БПЛА пассажирам стоит по возможности выбирать для вылета небольшие аэропорты, а не крупные транспортные хабы, посоветовал в разговоре с NEWS.ru эксперт в сфере безопасности Александр Колесников. Он подчеркнул, что это снижает вероятность оказаться в центре очередного коллапса. Также он порекомендовал избегать ночных рейсов.

Если есть выбор — вылетать из Москвы, Самары или Чебоксар, то лучше выбрать аэропорт поменьше. Это не является стопроцентной гарантией, но вероятность не оказаться в центре коллапса снижается. Налеты БПЛА происходят преимущественно в темное время суток. Это означает, что следует по возможности избегать ночных перелетов, особенно с детьми, — сказал Колесников.

Он добавил, что даже если самолет уже вылетел, его могут перенаправить в другой аэропорт из-за угрозы БПЛА. Это, отметил эксперт, создает немало неудобств, однако заранее просчитать такой сценарий и обезопасить себя невозможно.

Ранее в «Аэрофлоте» произошел сбой в работе информационных систем. В пресс-службе авиакомпании отметили, что из-за неполадок возможны вынужденные корректировки расписания рейсов, в том числе путем переноса и отмены. Пассажиров призвали следить за информацией на онлайн-табло, за табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту.

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