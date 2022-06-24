Россиянам дали простые советы, как улучшить сон в жару Сомнолог Черкасова объяснила, как улучшить сон в жару

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В жаркую погоду у многих людей нарушается режим сна, и чтобы этого не допустить, необходимо соблюдать простые правила, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-сомнолог София Черкасова. По ее словам, в первую очередь необходимо тщательно проветривать помещение за несколько часов до сна, так как если в комнате душно и мало кислорода, то и холод, и жара переносятся гораздо тяжелее. Сомнолог подчеркнула, что постельное белье должно быть из натуральных материалов — льна или хлопка.

Эти материалы должны отводить влагу и температуру, чтобы человек банально мог спать, — отметила Черкасова.

Кроме того, специалист напомнила о существовании подушек с охлаждающим эффектом, которые также могут помочь наладить сон в жаркую погоду.

Сейчас существуют подушки, которые обладают охлаждающим эффектом. Это или специальная ткань, которая практически не нагревается от тепла человеческой кожи, или есть еще подушки с техногелем голубого цвета. Они забирают тепло — и ощущается эффект прохлады, — добавила Черкасова.

Ранее сомнолог Елена Царева заявила, что некоторые снотворные не помогают при бессоннице, потому что они оформлены как БАДы и фармацевтические требования к таким препаратами снижены. Она уточнила, что лекарства с длительным действием мелатонинов продаются в основном по рецепту врача.