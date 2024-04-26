Россиянам дали прогноз изменения ключевой ставки Финансист Михеев: повышение ставки не прогнозируется из-за отсутствия драйверов

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Ключевая ставка останется на текущем уровне, поскольку для ее повышения нет никаких драйверов, рассказал в беседе с «Радио 1» финансовый эксперт Дмитрий Михеев. По его словам, вероятно, что к концу года по ставке Центробанка будет 13%.

Ключевая ставка осталась на текущих уровнях, и если инфляция в нашей стране будет снижаться, она уже снизилась, то для повышения ставки нет никаких драйверов, более того к концу года ставка планируется снижаться. И, вероятно, к концу года мы увидим порядка 13% по ставке ЦБ, — объяснил эксперт.

Финансист отметил, что резко снизились продажи ипотек и потребление кредитов, и эта тенденция либо продолжится, либо остановится, но точно не пойдет в обратную сторону. Однако несмотря на рост цен потребление растет. Люди вынуждены одеваться и есть, а некоторые даже умудряются покупать квартиры при текущих ценах, подчеркнул Михеев.

С одной стороны потребление большое, что вызывает рост инфляции, а с другой стороны рост инфляции нужно замедлять, и сделать это необходимо для будущего снижения ставки, потому что рост экономики должен проходить при меньших значениях этой самой ставки, — добавил специалист.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев рассказал, что сохранение ЦБ РФ высокой ключевой ставки (сейчас — 16%) отвечает интересам российских вкладчиков, получающих возможность заработать на депозитах. По его словам, задумкой регулятора также является стимулирование среди россиян обмена валюты на рубли.