Россиян заверили, что автошколы не будут закрываться Глава Федерации автовладельцев России в Москве Канаев: автошколы в России не будут закрываться

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Автошколы в России не будут закрываться, так как курс доллара, к их выгоде, снижается, заверил глава московского представительства Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Но вот спрос на занятия в автошколах упадёт, люди станут откладывать своё обучение, отметил он в разговоре с «Радио 1».

Даже с учётом параллельного импорта у нас получается, что стоимость запчастей должна остаться прежней, поэтому все опасения автошкол были связаны с предыдущим периодом, а не с тем, что сейчас. При нынешней сложившейся ситуации будет отток из-за того, что люди просто отложат обучение. Это так называемый отложенный спрос, — сказал Канаев.

Он уточнил, что отток составит максимум 15%.

О том, что автошколы в России могут начать массово закрываться, поскольку желающих получить права будет попросту «не на чем учить», сообщил председатель правления Союза автошкол Александр Ачкасов. По его словам, в учебных заведениях уже начались проблемы с техническим обслуживанием парков, поскольку цены выросли не только на сами авто, но и на запчасти и расходные материалы.

Сложности с поставками на фоне санкций привели к тому, что с февраля автозапчасти в России подорожали в среднем на 30%. Проблемы есть также с поставками электроники, и разрешение параллельного импорта пока ситуацию не улучшило.