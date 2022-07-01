России предрекли массовое закрытие автошкол Председатель Союза автошкол Ачкасов предрек массовое закрытие автошкол из-за подорожания автомобилей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автошколы в России могут начать массово закрываться, поскольку желающих получить права скоро будет попросту «не на чем учить», заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель правления Союза автошкол Александр Ачкасов. По его словам, в учебных заведениях уже начались проблемы с техническим обслуживанием парков, поскольку цены выросли не только на сами авто, но и на запчасти и расходные материалы.

Если у нас такие цены на автомобили будут и дальше, то в течение трех лет просто не на чем будет учить. Если машина раньше стоила 600–700 тыс., то сейчас она стоит 2 млн. Это может привести не просто к подорожанию, а к закрытию автошкол, — сказал Ачкасов.

Рост цен на автомобили и комплектующие начался в начале марта из-за ухода с российского и белорусского рынков иностранных брендов и производителей запчастей. Кроме того, выросла стоимость резины, аккумуляторов, моторных масел и аксессуаров из-за подорожания энергоносителей.

Ранее на одной из сессий Петербургского международного экономического форума исполнительный директор компании «Металлопродукция» Евгений Дорофеев заявил, что очень важно усилить местное производство тех комплектующих, поставки которых прекратились после введения антироссийских санкций.