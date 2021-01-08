Россиян в феврале ждёт шестидневная рабочая неделя

https://static.news.ru/photo/d1cefc60-53ad-11eb-bb27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Длинные новогодние каникулы заканчиваются в России 11 января, в следующий раз длинные выходные ждут россиян в феврале, однако перед этим будет шестидневная рабочая неделя.

Изменения связаны с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества. Шесть рабочих дней ждут россиян с 15 по 20 февраля, так как 22 февраля (понедельник) будет перенесено на 20 февраля (суббота).

Выходными, таким образом, окажутся дни с 21 февраля (воскресенье) по 23 февраля (вторник). Дальше будет только три рабочих дня — с 24 февраля (среда) по 26 февраля (пятница).

Как сообщал NEWS.ru ранее, лётчик-космонавт и депутат Госдумы РФ Елена Серова предложила сделать 12 апреля выходным днём. При этом она не поддержала идею партии «Коммунисты России» по учреждению Дня национальной гордости в связи с 60-летием полёта в космос Юрия Гагарина.

В 2020 году после заявления президента России Владимира Путина о том, что он поддерживает идею сделать 31 декабря выходным днём, все регионы страны приняли соответствующее решение. Последним рабочим днём 2021 года стает 30 декабря, а 31 декабря будет выходным.