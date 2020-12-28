Во всех российских регионах 31 декабря объявили выходным

https://static.news.ru/photo/d1e2e16e-4906-11eb-8555-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Последний день 2020 года будет выходным по всей стране. Об этом стало известно после того, как решение объявить 31 декабря выходным было принято в Северной Осетии.

Тридцать первое декабря будет выходным днём, — цитирует РИА Новости пресс-службу региона.

Северокавказская республика оставалась последним субъектом РФ, который к 28 декабря ещё не принял такого решения. Однако теперь известно точно: перед Новым годом отдыхать будет вся Россия.

Таким образом, руководители регионов последовали рекомендации президента РФ Владимира Путина. Глава государства на заседании Госсовета в минувшую среду выразил мнение, что губернаторы должны сделать 31 декабря выходным.

Как писал NEWS.ru, ранее в понедельник, 28 декабря, власти Краснодарского края рекомендовали предприятиям сделать 31 декабря выходным днём для своих работников. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Отмечается при этом, что документ носит именно рекомендательный характер. Как пояснила администрация региона, муниципалитеты и все работодатели, действующие на территории Краснодарского края, могут предоставить сотрудникам дополнительный выходной день.