В России предложили сделать 12 апреля выходным днём

https://static.news.ru/photo/d4c11830-50c0-11eb-acb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лётчик-космонавт и депутат Госдумы РФ Елена Серова предложила сделать 12 апреля выходным днём. При этом она не поддержала идею партии «Коммунисты России» по учреждению Дня национальной гордости в связи с 60-летием полёта в космос Юрия Гагарина.

Для национальной гордости у нас есть много поводов, а День космонавтики у нас один. И это повод для особой гордости. У меня встречное предложение — сделать 12 апреля выходным днём, так же как и 9 мая, ведь 12 апреля тоже была победа, — заявила РИА Новости Серова.

Как писал NEWS.ru, Федеральная служба по труду и занятости РФ рассказала о 30 праздничных днях у россиян в 2021 году. В январе граждане будут отдыхать десять дней: с 1 по 10 января. В феврале благодаря Дню защитника Отечества рабочая неделя сократится до трёх дней, нерабочими будут дни с 21 по 23 февраля. В марте россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта, а рабочими останутся четыре дня. Ещё две сокращённые рабочие недели по четыре дня будут в мае: выходные продлятся с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая.

Из-за празднования Дня России 12 июня выходной переносится на понедельник 14 июня. В ноябре благодаря Дню народного единства 4 ноября рабочая неделя будет длиться три дня, отдыхать трудящиеся будут с 4 по 7 ноября. Кроме того, 31 декабря 2021 года также объявлен выходным днём.