Россиянам рекомендовали не жалеть денег на автострахование Автоэксперт Моржаретто: новые машины от трёх лет однозначно должны быть застрахованы

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Новые машины от трёх лет однозначно необходимо застраховать по каско, причём на данную услугу лучше не жалеть денег, заявил NEWS.ru автоэксперт Игорь Моржаретто. Он добавил, что сейчас страховые компании идут навстречу клиентам, предлагая рассрочку. Специалист подчеркнул, что избежать проблем с угонами можно, если оставлять авто на охраняемых стоянках или не бросать его в местах, где его никто не видит.

Что касается бытовых советов — не бросайте автомобиль надолго в том месте, где его никто не видит. Создайте некие препятствия для угонщиков. Лучше оставить на охраняемой стоянке, если такой нет — то под фонарём, под камерой. Если боитесь, то к штатной противоугонной системе добавьте ещё одну, только не самостоятельно, а у уполномоченного дилера, чтобы не глючило и не лишили гарантии, если машина новая. Сейчас вновь пользуются спросом механические противоугонные системы: замки на педали, руль, коробку передач. Потратьте деньги, и будете спать спокойно. Кто денег не жалеет, ставит спутниковую систему, — рассказал Моржаретто.

По его мнению, самыми угоняемыми автомобилями в РФ являются представители семейства Lada — «их больше всех в автопарке, кроме того, их реже страхуют».

Ранее Lada объявила минимальную цену на упрощенную версию Granta Classic'22 — 658 300 рублей. Эти автомобили собраны в соответствии с новым временным техрегламентом: на них нет антиблокировочной системы, нет электроники, распределяющей тормозные усилия, системы курсовой устойчивости, подушек безопасности.